СБУ в Киеве задержала террористку "ИГ", которую разыскивал Интерпол

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

По данным СБУ, задержанная - гражданка одной из стран Центральной Азии. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в войне в Сирии.

Иностранка, на основании представления ложных сведений, получила вид на жительство в Украине.

Женщина находится под экстрадиционным арестом.