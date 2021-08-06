СБУ в Киеве задержала террористку "ИГ", которую разыскивал Интерпол
Служба безопасности Украины задержала участницу террористической организации "Исламское государство", которая находилась в розыске Интерпола
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
По данным СБУ, задержанная - гражданка одной из стран Центральной Азии. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в войне в Сирии.
Иностранка, на основании представления ложных сведений, получила вид на жительство в Украине.
Женщина находится под экстрадиционным арестом.
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