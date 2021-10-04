СБУ в Киеве задержала коллаборанта, который воевал против Украины и убивал бойцов ВСУ
Контрразведка Службы безопасности Украины в Киеве задержала участника террористической организации "ДНР"
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Он входил в состав группировки, которая в 2014 году убивала раненых украинских военнослужащих во время боев в зоне АТО.
Также он выполнял разведывательные функции для осуществления артобстрелов ВСУ.
Сотрудники СБУ задержали мужчину в одном из хостелов.
Задержанный является жителем оккупированного Донецка. В 2014 году он вошел в состав незаконных вооруженных формирований.
Злоумышленник активно воевал против подразделений сил АТО.
Сейчас он арестован по делу о подозрении в участии в террористической группе или организации.
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