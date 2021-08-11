СБУ в Киеве заблокировала подпольные криптообменники, через которые финансировали провокации ко Дню Независимости

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили в 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.



По данным ведомства, услугами онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора как "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и другие.



В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости, которые через эту сеть получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.



Отмечается, что сеть функционирует с начала 2021 года и "обслужила" за это время более 1 тыс. "клиентов". Так, злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно, а за услуги получали 5-10% от суммы перевода.



Правоохранители провели пять обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах. Изъято компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также наличные в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

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