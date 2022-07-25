СБУ установила всех коллаборантов и предателей из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

Служба безопасности усилила контрразведывательные мероприятия на южном фронте и установила личности всех коллаборантов и предателей, поступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД в Херсонской области".

Речь идет о псевдообразовании, которое путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов Юга Украины. Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут". Зафиксированы факты похищения и истязания людей. К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства.

СБУ отмечает также, что коллаборанты под руководством российских спецслужб пытаются подбирать и вербовать своих единомышленников, которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного «главка МВД». Ищут таких людей через личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

На сегодняшний день СБУ уже не только собрала все учредительные данные на каждого коллаборанта, но и задокументировала его преступную деятельность, установила места пребывания и маршруты перемещения. Сообщения о подозрении получили уже 26 представителей "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонщины. 14 из них – бывшие работники Национальной полиции.

Подозрение им объявили по ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Утром 24 июня в Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко, которого оккупанты назначили "начальником департамента семьи, молодежи и спорта"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb