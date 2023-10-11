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СБУ установила вероятных наводчиков удара РФ по Грозе - сбежавших к оккупантам местных братьев-экскопов

11 октября, 2023 среда
10:29
Криминал

5 октября враг попал в кафе, где проходили поминки, в селе Гроза Купянского района, в результате чего погибли 55 человек. Правоохранители идентифицировали вероятных корректировщиков

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"Правоохранители установили лиц, наведших российскую ракету на гражданский объект. Ими оказались двое родных братьев - 23-летний и 30-летний жители с. Гроза, которые перед деоккупацией Харьковщины сбежали на территорию РФ", - говорится в заявлении.

Следствия установили, что братья, ранее служившие в полиции, изменили Украине в 2022 году, когда поселок Шевченково Купянского района попал под оккупацию. Они присоединились к псевдовласти. Когда поселок уволили ВСУ, те бежали в РФ и продолжали работать в пользу врага.

На фото: підозрювані

Фото: Офис генпрокурора

Злоумышленники собирали и передавали им важную информацию. Для этого братья держали контакт со своими бывшими соседями и извлекали от них нужные данные. Люди не подозревали, что братья во время разговоров занимались саботажем против Украины.

На фото: перепискаНа фото: перепискаНа фото: переписка

Как сообщается, старший брат узнал от местных, кто придет на поминовение, когда он состоится и где именно. Он передал эти данные своим российским руководителям, которые решили обстрелять гражданский объект.

"Он понимал, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - его знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял ему информацию", - подчеркивают в прокуратуре.

На фото: переписка

Младший рассказал своей жене о том, что его брат способствовал ракетному удару в селе Гроза и попросил об этом молчать. О своем участии в этом преступлении мужчина словно умолчал.

На фото: переписка

На фото: переписка

Бывшим стражам порядка сообщения о подозрении по факту государственной измены. Также одному из них дополнительно инкриминировано пособничество в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Что известно о трагедии в Грозе

5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек , еще 6 получили ранения. Рашисты попали в кафе, где в то время проходил поминальный обед. Зафиксировано попадание ракеты "Искандер-М".

Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара по поселку Гроза в Харьковской области.

По состоянию на 7 октября правоохранители идентифицировали 48 погибших. Специалисты отобрали образцы ДНК не менее 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков, к тому времени, прогоняли через ДНК-комплекс АNDE.

Позже, 9 октября, стало известно о 49 идентифицированных телах жителей села Гроза.

10 октября полиция заявила , что число погибших возросло до 53 человек. В общей сложности в полицию поступило 22 заявления о без вести пропавших в селе Гроза, из них 4 сообщения не подтвердились – люди нашлись, 13 человек идентифицированы среди изъятых тел. Пропавшими без вести оставались 5 человек. С 5 октября следователи и криминалисты круглосуточно работали над установлением лиц погибших. За это время проведено 288 ДНК-исследований.

Только 11 октября стало известно о 55 погибших. За последние сутки идентифицировали по ДНК еще два человека.

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