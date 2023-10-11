СБУ установила вероятных наводчиков удара РФ по Грозе - сбежавших к оккупантам местных братьев-экскопов

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"Правоохранители установили лиц, наведших российскую ракету на гражданский объект. Ими оказались двое родных братьев - 23-летний и 30-летний жители с. Гроза, которые перед деоккупацией Харьковщины сбежали на территорию РФ", - говорится в заявлении.

Следствия установили, что братья, ранее служившие в полиции, изменили Украине в 2022 году, когда поселок Шевченково Купянского района попал под оккупацию. Они присоединились к псевдовласти. Когда поселок уволили ВСУ, те бежали в РФ и продолжали работать в пользу врага.

Фото: Офис генпрокурора

Злоумышленники собирали и передавали им важную информацию. Для этого братья держали контакт со своими бывшими соседями и извлекали от них нужные данные. Люди не подозревали, что братья во время разговоров занимались саботажем против Украины.

Как сообщается, старший брат узнал от местных, кто придет на поминовение, когда он состоится и где именно. Он передал эти данные своим российским руководителям, которые решили обстрелять гражданский объект.

"Он понимал, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - его знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял ему информацию", - подчеркивают в прокуратуре.

Младший рассказал своей жене о том, что его брат способствовал ракетному удару в селе Гроза и попросил об этом молчать. О своем участии в этом преступлении мужчина словно умолчал.

Бывшим стражам порядка сообщения о подозрении по факту государственной измены. Также одному из них дополнительно инкриминировано пособничество в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Что известно о трагедии в Грозе

5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек , еще 6 получили ранения. Рашисты попали в кафе, где в то время проходил поминальный обед. Зафиксировано попадание ракеты "Искандер-М".

Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара по поселку Гроза в Харьковской области.

По состоянию на 7 октября правоохранители идентифицировали 48 погибших. Специалисты отобрали образцы ДНК не менее 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков, к тому времени, прогоняли через ДНК-комплекс АNDE.

Позже, 9 октября, стало известно о 49 идентифицированных телах жителей села Гроза.

10 октября полиция заявила , что число погибших возросло до 53 человек. В общей сложности в полицию поступило 22 заявления о без вести пропавших в селе Гроза, из них 4 сообщения не подтвердились – люди нашлись, 13 человек идентифицированы среди изъятых тел. Пропавшими без вести оставались 5 человек. С 5 октября следователи и криминалисты круглосуточно работали над установлением лиц погибших. За это время проведено 288 ДНК-исследований.

Только 11 октября стало известно о 55 погибших. За последние сутки идентифицировали по ДНК еще два человека.