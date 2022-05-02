СБУ установила личности почти 900 оккупантов и собрала доказательства их военных преступлений на Киевщине

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.



Украинские спецслужбы собрали информацию об оккупантах, а также доказательства их преступлений. По словам спикера, сейчас проверяют данные о причастности к преступлениям в Киевской области еще более 2,5 тысяч россиян.



"СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения Службы опросили около 7 тыс. свидетелей вражеских зверств", - сказал Артем Дехтяренко.



Он добавил, что СБУ также разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области.



Чтобы продолжить работу по документированию военных преступлений оккупантов, Служба безопасности Украины открыла отдельную горячую линию. Людей, имеющих информацию о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, просят звонить по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).

1 мая СБУ разоблачила агентуру ГРУ, которая под видом "украинцев" должна была сбить в России или Беларуси пассажирский самолет из украденного "Стингера".

Оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобыевке и массово отказываются идти в наступление на этом направлении. Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности.