СБУ установила личности почти 900 оккупантов и собрала доказательства их военных преступлений на Киевщине
Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Украинские спецслужбы собрали информацию об оккупантах, а также доказательства их преступлений. По словам спикера, сейчас проверяют данные о причастности к преступлениям в Киевской области еще более 2,5 тысяч россиян.
"СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения Службы опросили около 7 тыс. свидетелей вражеских зверств", - сказал Артем Дехтяренко.
Он добавил, что СБУ также разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области.
Чтобы продолжить работу по документированию военных преступлений оккупантов, Служба безопасности Украины открыла отдельную горячую линию. Людей, имеющих информацию о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, просят звонить по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).
- 1 мая СБУ разоблачила агентуру ГРУ, которая под видом "украинцев" должна была сбить в России или Беларуси пассажирский самолет из украденного "Стингера".
- Оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобыевке и массово отказываются идти в наступление на этом направлении. Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности.
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