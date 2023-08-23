СБУ установила личности 5 военных РФ, расстрелявших авто с киевлянином во время оккупации Бучи, им сообщено о подозрении
Следователи СБУ установили личности пятерых российских военных, причастных к массовым убийствам гражданского населения во время оккупации Киевщины. Все они являются военнослужащими 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как отметили в СБУ, преступление произошло в начале марта 2022 года. 33-летний киевлянин ехал передать вещи первой необходимости своим знакомым, которые уже несколько дней находились в оккупации. Однако до захваченного поселка мужчина так и не добрался: оккупанты расстреляли его авто перекрестным огнем из автоматического оружия со своих позиций на обочине. А чтобы скрыть преступление, зарыли тело мужчины в ближайшем лесном массиве. В результате следственных действий правоохранители смогли установить место захоронения киевлянина, провели судебно-медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего.
По данным следствия, приказ расстрелять легковой автомобиль, двигавшийся по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района, отдал старший лейтенант РФ Николай Симов.
На момент преступления Симов являлся заместителем командира 7-й роты 3-го батальона 331-го парашютно-десантного полка упомянутой дивизии, сообщает следствие. Следователи также установили личности его подчиненных из 2-го взвода, которые непосредственно расстреляли гражданский автомобиль. Это:
- сержант Илья Астахов – заместитель командира взвода;
- сержант Андрей Дворецкий – командир отделения;
- ефрейтор Руслан Харитонов – наводчик-оператор;
- рядовой Олег Бахмисов – стрелок.
Всем пяти военным РФ СБУ сообщила о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438). В настоящее время устанавливается местонахождение разоблаченных военных преступников, чтобы привлечь их к ответственности.
Также проверяется информация о возможной гибели Симова на войне в Украине, но его смерть не является основанием для прекращения расследования, в котором фигурируют другие участники.
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