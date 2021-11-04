СБУ установила хакеров ФСБ: они осуществили более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины
Киберспециалисты СБУ установили хакеров группировки "ARMAGEDON". Они оказались офицерами "Крымского" ФСБ и лицами, перешедшими на сторону России во время оккупации полуострова Крым в 2014 году
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации службы, хакерская группировка "ARMAGEDON" - это специальный проект ФСБ РФ, прицельно "работавший" в Украине. Его координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) в Москве.
С начала российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пыталось "заразить" более 1,5 тысяч правительственных компьютерных систем.
Отмечается, что хакеры создавали вредоносное ПО и массово рассылали сообщения якобы от государственных органов. Это могло быть, например, электронное письмо с подписью "Отчет". Как только пользователь открывал его, девайс поражал вирус и хакеры получали к устройству удаленный доступ. Затем они копировали с него информацию.
Кроме контроля над объектами критической инфраструктуры (электростанциями, системами тепло- и водоснабжения), целью хакеров было похищение разведывательных данных и проведение акций информационно-психологического воздействия.
К группировке, по данным СБУ, причастны Александр Склянко, Николай Черных, Антон Страченко, Александр Мирошниченко и Олег Сущенюк. Пятерым участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
СБУ также обнародовала телефонные разговоры, на которых участники группировки Николай Черных и Александр Склянко обсуждают детали атак.
Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы привлечь сотрудников ФСБ РФ к ответственности по статьям:
- 114 (шпионаж);
- 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);
- 361.1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).
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