СБУ установила хакеров ФСБ: они осуществили более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации службы, хакерская группировка "ARMAGEDON" - это специальный проект ФСБ РФ, прицельно "работавший" в Украине. Его координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) в Москве.



С начала российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пыталось "заразить" более 1,5 тысяч правительственных компьютерных систем.



Отмечается, что хакеры создавали вредоносное ПО и массово рассылали сообщения якобы от государственных органов. Это могло быть, например, электронное письмо с подписью "Отчет". Как только пользователь открывал его, девайс поражал вирус и хакеры получали к устройству удаленный доступ. Затем они копировали с него информацию.



Кроме контроля над объектами критической инфраструктуры (электростанциями, системами тепло- и водоснабжения), целью хакеров было похищение разведывательных данных и проведение акций информационно-психологического воздействия.





К группировке, по данным СБУ, причастны Александр Склянко, Николай Черных, Антон Страченко, Александр Мирошниченко и Олег Сущенюк. Пятерым участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



СБУ также обнародовала телефонные разговоры, на которых участники группировки Николай Черных и Александр Склянко обсуждают детали атак.

114 (шпионаж);

361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);

361.1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы привлечь сотрудников ФСБ РФ к ответственности по статьям: