СБУ усилила контроразведку

Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов, сообщает в воскресенье, 20 февраля 2022 года, пресс-центр ведомства.



"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействие возможным терактам и диверсиям", - подчеркнул Иван Баканов во время рабочего посещения зоны проведения Операции Объединенных сил в субботу, 19 февраля.



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По словам главы украинской спецслужбы, сейчас страна-агрессор применяет целый комплекс инструментов для давления на Украину. Однако глава СБУ призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.



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"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, а в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", – подытожил Иван Баканов.





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