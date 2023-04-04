СБУ уличила жителя Днепропетровщины, который передавал врагу данные о размещении самолетов ВСУ
СБУ задержала мужчину, который собирал для врага разведданные о местах базирования военных самолетов Сил обороны на территории Днепропетровской области
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Злоумышленник по заданию врага фиксировал регулярность вылетов, количество самолетов, а также передавал агрессору информацию о последствиях воздушных атак на город. Эту информацию российские оккупанты планировали использовать для подготовки и осуществления массированных авиаударов по региону.
"По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого военная разведка РФ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. Для вербовки враг использовал один из пророссийских телеграмм-каналов, где фигурант активно распространял свои сообщения в поддержку захватчиков", - говорится в сообщении СБУ.
Мужчине объявлено о подозрении по двум статьям, одна из которых – государственная измена.
- Ранее Служба безопасности Украины разоблачила приспешницу врага, которая приводила ракеты армии России на больницы и общежития в Краматорске.
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