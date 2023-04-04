Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник по заданию врага фиксировал регулярность вылетов, количество самолетов, а также передавал агрессору информацию о последствиях воздушных атак на город. Эту информацию российские оккупанты планировали использовать для подготовки и осуществления массированных авиаударов по региону.



"По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого военная разведка РФ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. Для вербовки враг использовал один из пророссийских телеграмм-каналов, где фигурант активно распространял свои сообщения в поддержку захватчиков", - говорится в сообщении СБУ.

Мужчине объявлено о подозрении по двум статьям, одна из которых – государственная измена.