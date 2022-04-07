СБУ удалось установить поименные списки российских военных, причастных к зверствам в Буче и других городах Киевщины

Об этом сообщает СБУ.

"Всего за несколько дней СБУ удалось установить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Также СБУ опросил почти 2 тыс. человек, ставших свидетелями этих зверств. Это позволило уже выйти на 33 коллаборантов, которые сотрудничали с рашистами. Благодаря полученным данным, СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали Нацполиции", - пишут в СБУ.

Кроме того, СБУ обнаружила более 100 взрывных устройств, более полусотни артиллерийских снарядов, боевые гранаты, патроны, детонаторы и т.д. Они были переданы подразделениям ВСУ.

Собранная информация будет приобщена к материалам уголовных производств.

Разведка ФРГ считает, что убийства гражданских могли быть частью "четкой стратегии" России по запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления, а ее исполнителями предположительно были российские наемники из ЧВК "Вагнер" или кадыровцы.

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