СБУ удалось установить поименные списки российских военных, причастных к зверствам в Буче и других городах Киевщины
Следователи и оперативные команды СБУ работают в более чем 20 населенных пунктах Киевщины, на которые пришелся основной массив военных преступлений РФ, они собирают доказательства и устанавливают всю цепочку причастных: со стороны как российских захватчиков, так и украинских коллаборантов
Об этом сообщает СБУ.
"Всего за несколько дней СБУ удалось установить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Также СБУ опросил почти 2 тыс. человек, ставших свидетелями этих зверств. Это позволило уже выйти на 33 коллаборантов, которые сотрудничали с рашистами. Благодаря полученным данным, СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали Нацполиции", - пишут в СБУ.
Кроме того, СБУ обнаружила более 100 взрывных устройств, более полусотни артиллерийских снарядов, боевые гранаты, патроны, детонаторы и т.д. Они были переданы подразделениям ВСУ.
Собранная информация будет приобщена к материалам уголовных производств.
- Разведка ФРГ считает, что убийства гражданских могли быть частью "четкой стратегии" России по запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления, а ее исполнителями предположительно были российские наемники из ЧВК "Вагнер" или кадыровцы.
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