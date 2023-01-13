СБУ тренировалась задерживать вражескую ДРГ на энергообъекте вблизи границы с Беларусью
Служба безопасности Украины провела масштабные тренировки вблизи Беларуси: отработано задержание ДРГ противника на энергообъекте
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ривненской области. Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу", - говорится в тексте СБУ.
Отмечается, что замысел тренировок был таков: одна из ДРГ захватчиков пытается прорваться в город, другая в свою очередь взяла в заложники руководителя энергообъекта и его главного инженера. Также в руках врага оказались их семьи. Так они пытались склонить людей к сотрудничеству.
"Правохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу", - проинформировали в Службе безопасности.
В процессе участвовали подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
- Напомним, в Украине продолжаются военные учения по обороне Ривненской и Хмельницкой АЭС – эти станции могут быть приоритетными целями для россиян в случае нового наступления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 41.91Продажа 42.96
- Актуальное
- Важное