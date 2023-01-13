СБУ тренировалась задерживать вражескую ДРГ на энергообъекте вблизи границы с Беларусью

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ривненской области. Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу", - говорится в тексте СБУ.

Отмечается, что замысел тренировок был таков: одна из ДРГ захватчиков пытается прорваться в город, другая в свою очередь взяла в заложники руководителя энергообъекта и его главного инженера. Также в руках врага оказались их семьи. Так они пытались склонить людей к сотрудничеству.

"Правохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу", - проинформировали в Службе безопасности.

В процессе участвовали подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, в Украине продолжаются военные учения по обороне Ривненской и Хмельницкой АЭС – эти станции могут быть приоритетными целями для россиян в случае нового наступления.

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