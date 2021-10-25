СБУ совместно со спецслужбами США раскрыла схему отмывания десятков миллионов долларов через Darknet
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно со спецслужбами США задержала преступников, которые "отмыли" десятки миллионов долларов через сеть Darknet
Об этом сообщила пресс служба СБУ.
Согласно сообщению, киберспецы СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Преступники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов.
Отмечается, что для вывода денег из "тени" злоумышленники скрывались под разными никнеймами в сети Darknet, имели многих подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы.
По данным ведомства, "клиентами" преступников были хакеры, занимавшиеся киберкражами, которые хотели вывести краденое в наличность.
Кроме того, добавили в СБУ, преступники самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.
Правоохранители разоблачили преступников в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, вредные программно-аппаратные средства, черновые записи и наличные.
Отмечается, что в настоящее время осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.
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