СБУ совместно со спецслужбами США раскрыла схему отмывания десятков миллионов долларов через Darknet

Об этом сообщила пресс служба СБУ.



Согласно сообщению, киберспецы СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Преступники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов.



Отмечается, что для вывода денег из "тени" злоумышленники скрывались под разными никнеймами в сети Darknet, имели многих подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы.



По данным ведомства, "клиентами" преступников были хакеры, занимавшиеся киберкражами, которые хотели вывести краденое в наличность.



Кроме того, добавили в СБУ, преступники самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.



Правоохранители разоблачили преступников в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, вредные программно-аппаратные средства, черновые записи и наличные.



Отмечается, что в настоящее время осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.

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