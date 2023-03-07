СБУ сорвала планы российской разведки захватить власть в Очакове

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"В результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известный как ГРУ), который собирал разведданные для захвата украинского города", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, российская военная разведка отработала ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей.

Также добавляется, что за это мэру города предлагали избрать должность в случае захвата южного региона. Впрочем, он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов.

"Установлено, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. Впоследствии он устроился в Очаковский городской совет", - говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения с должностным лицом установила связь российская военная разведка для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Установлено, что он находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником игры - Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г.р., уроженцем Украины.

Отмечается, что по его указанию должностное лицо скрыто собирало информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов. Для этого он пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников.

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Кроме того, отмечается, что он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу страны-агрессора.

"Во время обысков по месту жительства вражеского агента сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для конспирированной переписки с оккупантами. Кроме этого, изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами", - сообщает СБУ.



Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).