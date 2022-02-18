СБУ сообщила об усиленном режиме работы и назвала заявления оккупантов о "планах" военных ВСУ начать наступательную операцию в ОРДЛО сплошным фейком

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители назвали события на временно оккупированной территории Украины очередным витком гибридной войны против Украины.

"Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации. Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются сплошным фейком, инструментом для дестабилизации и не отвечают действительности", - говорится в сообщении.



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В СБУ отмечают, что в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик.

"Понимая все угрозы, стоящие перед нашим государством, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри. Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова вовремя реагировать на любое -какие сценарии дестабилизации", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике и каким-либо провокациям.

Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей. Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена освобождать оккупированные территории силовым путем, и есть большая угроза, что россияне на Донбассе будут совершать провокации, в которых обвинят Вооруженные Силы Украины.

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