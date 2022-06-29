СБУ сообщила о подозрениях еще 5 предателям, помогающим захватчикам на оккупированной территории

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"В частности, перед законом предстанет "банкир", который в сговоре с российскими кураторами создал и возглавил в Мариуполе псевдообразование, которое по своему функционалу напоминает финучреждение - "Центробанк днр". Оккупанты поручили предателю вытеснить из обращения украинскую гривню инфраструктуры новообразованного отделения и подобрать "кадры" из числа бывших и нынешних работников финучреждений", – говорится в сообщении.

Также СБУ разоблачила на коллаборационной деятельности депутата Миловского поселкового совета, представлявшую ОПХЖ. Она добровольно заняла руководящий пост в оккупационной администрации. Кроме того, СБУ подозревает двух коллаборантов, которые по собственному желанию перешли на сторону врага, согласившись возглавить незаконные структуры в Троицком и Сватовском районах Луганской области. Еще одна поклонница русского мира во время временной оккупации Херсона добровольно заняла должность так называемого начальника департамента образования и науки в оккупационной администрации Херсонщины.

Напомним, 26 июня в Каховке взорвали автомобиль коллаборантки, "начальницы" местного управления образования.

В отношении всех этих лиц СБУ проводит досудебное расследование по статье о коллаборационной деятельности, которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.