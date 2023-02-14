Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Отмечается, что он причастен к планированию вторжения России, а также по его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и обеспечивали их вооружением и боеприпасами.

СБУ зафиксировала пропагандистские тезисы в выступлении чиновника на заседании госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.

Рудский публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.

Сергей Рудский объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, грабивших счета жителей Мариуполя и пытавшихся вывести похищенные средства в пользу России.