СБУ сообщила о подозрении заместителю начальника генштаба РФ, руководившему полномасштабным вторжением
Подозрение от СБУ получил первый заместитель начальника генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудский, отдававший приказы о проведении полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Отмечается, что он причастен к планированию вторжения России, а также по его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и обеспечивали их вооружением и боеприпасами.
СБУ зафиксировала пропагандистские тезисы в выступлении чиновника на заседании госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.
Рудский публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.
Сергей Рудский объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, грабивших счета жителей Мариуполя и пытавшихся вывести похищенные средства в пользу России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное