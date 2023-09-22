СБУ сообщила о подозрении владельцу телерадиокомпании "Крым", которая является главным рупором Кремля на полуострове
СБУ сообщила о подозрении Вадиму Первыху, руководителю так называемой "телерадиокомпании "Крым", которую россияне создали на временно оккупированном полуострове для распространения пропаганды
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
С начала полномасштабного вторжения РФ ТРК "Крым", в которую входит 16 российских информресурсов, функционирует как единственная медийная платформа по распространению кремлевской пропаганды во временно захваченной части юга Украины.
Под руководством Первых телеканалы "Первый крымский" и "Крым 24" стали главными рупорами Кремля в регионе, а также "медиатрибунами" для местных гауляйтеров Аксенова и Сальдо.
В ТРК монтировали фейковые репортажи по передовой и постановочные сюжеты в поддержку фейковых плебисцитов 2022 и 2023 годов, а Первых лично неоднократно публично выступал в эфирах подконтрольных телеканалов и на собственных страницах в запрещенных соцсетях за продолжение войны против Украины и призывал жителей .
Первый добровольно согласился сотрудничать с оккупантами после захвата полуострова в 2014 году, за что его сначала назначили "главным редактором" российского телеканала "Первый крымский", затем он стал "заместителем министра информации и связи" оккупационной администрации РФ в Крыму, а в апреле 2020 - гендиректором ТРК "Крым".
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Первых сейчас находится на временно оккупированной территории на юге Украины, поэтому продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 20 сентября троим жителям Николаева и жителям Очакова сообщено о подозрении из-за того, что они собирали и передавали данные о военных объектах, вооружениях и расположении ВСУ.
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