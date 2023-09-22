СБУ сообщила о подозрении владельцу телерадиокомпании "Крым", которая является главным рупором Кремля на полуострове

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ ТРК "Крым", в которую входит 16 российских информресурсов, функционирует как единственная медийная платформа по распространению кремлевской пропаганды во временно захваченной части юга Украины.

Под руководством Первых телеканалы "Первый крымский" и "Крым 24" стали главными рупорами Кремля в регионе, а также "медиатрибунами" для местных гауляйтеров Аксенова и Сальдо.

В ТРК монтировали фейковые репортажи по передовой и постановочные сюжеты в поддержку фейковых плебисцитов 2022 и 2023 годов, а Первых лично неоднократно публично выступал в эфирах подконтрольных телеканалов и на собственных страницах в запрещенных соцсетях за продолжение войны против Украины и призывал жителей .

Первый добровольно согласился сотрудничать с оккупантами после захвата полуострова в 2014 году, за что его сначала назначили "главным редактором" российского телеканала "Первый крымский", затем он стал "заместителем министра информации и связи" оккупационной администрации РФ в Крыму, а в апреле 2020 - гендиректором ТРК "Крым".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Первых сейчас находится на временно оккупированной территории на юге Украины, поэтому продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.