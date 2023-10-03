СБУ сообщила о подозрении в предательстве военном, который помог РФ захватить единую украинскую субмарину

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, с 2011 года фигурант проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций Военно-Морских Сил ВС Украины (дислоцировался в АР Крым). Во время временной оккупации Крымского полуострова4 мая старший лейтенант добровольно перешел на сторону врага и помог врагу установить контроль над единственной украинской субмариной. Он отказался выполнить приказ о передислокации подлодки "Запорожье" на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина присягнул ВС России, получил российский паспорт и продлил службу в составе Черноморского флота РФ. Позже его уволили "из-за служебного несоответствия", сейчас он работает на одном из предприятий Росатома.

СБУ заочно сообщила ему о подозрении в госизмене, статья предусматривает до 15 лет заключения.

"Приказом Министерства обороны Украины за нарушение военной присяги он лишен офицерского звания и уволен с военной службы", - отметили в СБУ.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.