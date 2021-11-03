СБУ сообщила о подозрении супруге Семенченко из-за "хищения" средств благотворительного фонда батальона "Донбасс"

Об этом сообщает СБУ.



Супруга Семена Семенченко Наталья Московец подтвердила в Facebook, что ей вручили подозрение по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. СБУ заявила, что женщина имела доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные деньги.



Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до шести лет.





Сама Московец написала в Facebook: "Уверена, у меня тоже будет судья Вишняк

(судья Соломенского районного суда Киева Максим Вишняк рассматривает меры пресечения Семену Семенченко). Осталось понять, на кого оставить троих детей.



Благотворительный фонд помощи батальона "Донбасс" занимается помощью военнослужащим 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" и семьям тех военнослужащих, которые получили ранения или умерли во время выполнения своих обязанностей по защите Отечества. Руководитель фонда – Сама Московец написала в Facebook: "Уверена, у меня тоже будет судья Вишняк(судья Соломенского районного суда Киева Максим Вишняк рассматривает меры пресечения Семену Семенченко). Осталось понять, на кого оставить троих детей.Благотворительный фонд помощи батальона "Донбасс" занимается помощью военнослужащим 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" и семьям тех военнослужащих, которые получили ранения или умерли во время выполнения своих обязанностей по защите Отечества. Руководитель фонда – Дмитрий Кичук