СБУ сообщила о подозрении супруге Семенченко из-за "хищения" средств благотворительного фонда батальона "Донбасс"
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении женщине, которая якобы украла со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" 150 тысяч гривен и потратила их на собственные нужды, не связанные с деятельностью организации
Об этом сообщает СБУ.
Супруга Семена Семенченко Наталья Московец подтвердила в Facebook, что ей вручили подозрение по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. СБУ заявила, что женщина имела доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные деньги.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до шести лет.
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