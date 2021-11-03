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СБУ сообщила о подозрении супруге Семенченко из-за "хищения" средств благотворительного фонда батальона "Донбасс"

3 ноября, 2021 среда
17:20
Криминал

​​​Служба безопасности Украины сообщила о подозрении женщине, которая якобы украла со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" 150 тысяч гривен и потратила их на собственные нужды, не связанные с деятельностью организации

Об этом сообщает СБУ.

Супруга Семена Семенченко Наталья Московец подтвердила в Facebook, что ей вручили подозрение по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. СБУ заявила, что женщина имела доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные деньги.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до шести лет.



Сама Московец написала в Facebook: "Уверена, у меня тоже будет судья Вишняк
(судья Соломенского районного суда Киева Максим Вишняк рассматривает меры пресечения Семену Семенченко). Осталось понять, на кого оставить троих детей.

Благотворительный фонд помощи батальона "Донбасс" занимается помощью военнослужащим 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" и семьям тех военнослужащих, которые получили ранения или умерли во время выполнения своих обязанностей по защите Отечества. Руководитель фонда – Дмитрий Кичук .
  • Напомним, 24 марта 2021 года СБУ сообщила, что муж Московец, бывший командир второго батальона специального назначения "Донбасс" Семен Семенченко и "агент НАБУ" Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование (ст. 260 УК). Семенченко инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретение и хранение оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина"). В настоящее время он находится под арестом.
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Новости
СБУ
подозрение
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