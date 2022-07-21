СБУ сообщила о подозрении "судье ДНР", который приговорил к смертной казни иностранных воинов ВСУ
Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу и сообщили о подозрении судье так называемой апелляционной палаты "верховного суда ДНР" за приговор иностранных воинов ВСУ к смертной казни
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Подозреваемый вопреки требованиям международного права приговорил к смерти двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко. Все трое официально защищали Украину в рядах Вооруженных сил Украины в качестве добровольцев.
Бойцы попали в плен в Донецкой области в апреле 2022 года.
"Своим "приговором" псевдосуд террористической организации "ДНР" нарушил нормы международного законодательства. А именно: требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов", - говорится в заявлении СБУ.
Как передает Служба безопасности, преступный самосуд террористов "ДНР" нарушает иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, на непосредственное участие в военных действиях) и лишает их права на беспристрастное и адекватное судопроизводство.
Таким образом, следователи заочно сообщают квазисудье о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).
Досудебное следствие ведется.
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