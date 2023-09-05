СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ Фридман профинансировал около 2 млрд рублей в несколько российских военных заводов: "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов. и вертолетов РФ

Олигарху Фридману подконтролен российский финансово-инвестиционный консорциум "Альфа-Групп", прибыль от которого он использовал для финансирования преступных проектов РФ для войны в Украине.

Именно он за собственные бизнес средства способствовал массовому распространению сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России", поставляемой оккупантам на передовую, а также, сбор и снабжение материально-технической помощи для российских оккупантов, воюющих в Украине.

Кроме того, страховые компании Фридмана взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

В СБУ добавили, что Фридман также помог ФСБ провести мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины с помощью собственного телекоммуникационного предприятия.

СБУ сообщила Фридману о подозрении за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

В настоящее время проводятся меры по привлечению олигарха к ответственности, ведь он находится за границей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.