СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману
СБУ собрала доказательства о преступлениях российского олигарха Михаила Фридмана, финансирующего войну России против Украины, и сообщила ему о подозрении
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ Фридман профинансировал около 2 млрд рублей в несколько российских военных заводов: "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов. и вертолетов РФ
Олигарху Фридману подконтролен российский финансово-инвестиционный консорциум "Альфа-Групп", прибыль от которого он использовал для финансирования преступных проектов РФ для войны в Украине.
Именно он за собственные бизнес средства способствовал массовому распространению сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России", поставляемой оккупантам на передовую, а также, сбор и снабжение материально-технической помощи для российских оккупантов, воюющих в Украине.
Кроме того, страховые компании Фридмана взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.
В СБУ добавили, что Фридман также помог ФСБ провести мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины с помощью собственного телекоммуникационного предприятия.
СБУ сообщила Фридману о подозрении за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
В настоящее время проводятся меры по привлечению олигарха к ответственности, ведь он находится за границей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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