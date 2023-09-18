СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, истязавшему жителей Балаклеи током
Султан Паштов, 34-летний боевик батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады ГРУ, получил подозрение за пытки людей во время оккупации Балаклеи в Харьковской области
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Известно, что россиянин находился со своей бригадой в Балаклее весной 2022 года, и там в помещении районного управления полиции организовал пыточную.
"По данным следствия, Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и последующей пытке потерпевших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время арестовали в антисанитарных условиях без пищи и воды. Также рашисты применяли к похищенным людям электрический ток", - говорится в сообщении спецслужбы.
Целью окупантов было запугивание людей и подавление движения сопротивления.
"Кроме того, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте", - отметили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Паштову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
- В мае сообщалось, что в Херсонской области нашли 11 застенков и 13 мест несвободы.
- В конце августа правозащитники сообщили о еще одной застенке на Херсонщине, где побывали около 20 украинцев . Части из них уже нет в живых. В целом оккупанты обустраивали застенки в населенных пунктах каждого региона, который частично находился под их контролем.
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