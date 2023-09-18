Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, истязавшему жителей Балаклеи током

СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, истязавшему жителей Балаклеи током

18 сентября, 2023 понедельник
12:27
Криминал

Султан Паштов, 34-летний боевик батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады ГРУ, получил подозрение за пытки людей во время оккупации Балаклеи в Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Известно, что россиянин находился со своей бригадой в Балаклее весной 2022 года, и там в помещении районного управления полиции организовал пыточную.

"По данным следствия, Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и последующей пытке потерпевших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время арестовали в антисанитарных условиях без пищи и воды. Также рашисты применяли к похищенным людям электрический ток", - говорится в сообщении спецслужбы.

Целью окупантов было запугивание людей и подавление движения сопротивления.

"Кроме того, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Паштову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

  • В мае сообщалось, что в Херсонской области нашли 11 застенков и 13 мест несвободы.
  • В конце августа правозащитники сообщили о еще одной застенке на Херсонщине, где побывали около 20 украинцев . Части из них уже нет в живых. В целом оккупанты обустраивали застенки в населенных пунктах каждого региона, который частично находился под их контролем.
Новости
СБУ
Балаклея
Харковщина
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
16 сентября, 2023 суббота
Нестор Шуфрич задержан. Но задержание и приговор, вступивший в законную силу, не синонимы
Реджеп Ердоган та Путін
16 сентября, 2023 суббота
Американский дипломат Брайза объяснил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция зерновым соглашением
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
18 сентября, 2023 понедельник
Путин зависим от Кадырова в вопросе стабильности Чечни, - ISW
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.63
    Покупка 37.63
    Продажа 38.42
  • EUR
    Покупка 40.33
    Продажа 41.34
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
18 сентября
13:13
Обновлено
В Международном суде ООН возобновил слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде
13:11
Вместо ограничений по возрасту: зарегистрирован законопроект с другим условием отсрочки от мобилизации для соискателей второго образования
13:00
Лидер избирательной кампании в Словакии заявил, что планирует отменить поддержку Украины
12:53
Стартовало новое медиа Sestry, объединившее в редакции украинских переселенок со всего мира
12:47
В Черном море дежурят 6 вражеских кораблей: что с ракетоносителями
12:25
Обзор
Прогресс украинского контрнаступления, отвоеванная Клещиевка и Рош ха-Шана в Умани. Акценты мировых СМИ 18 сентября
12:17
Бабье лето продолжается: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе
12:16
В Донецкой области из-за обстрелов РФ обесточивались две шахты, в одной из них находились горняки
12:15
нефть
Цена на нефть Brent поднялась до $94,47 за баррель
12:00
OPINION
Остерегайтесь лжепророков войны
11:44
Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства
11:33
Россияне несколько раз атаковали Херсонщину: в Бериславе пострадали 4 человека, в Николаевке обстреляли скорую
11:18
В Болгарии обнаружили неизвестный БПЛА, к которому была прикреплена взрывчатка
11:09
OPINION
Если Кадыров все же умрет
10:47
Россияне за сутки атаковали 11 областей Украины: 6 человек погибли, 11 ранены
10:39
Притворялся украинским военным: СБУ задержала агента ФСБ в Днепре
10:16
Ученые из Гарвардского университета обнаружили череп гигантского хищника, жившего до появления динозавров
10:14
Инфографика
Курс валют на 18 сентября: сколько стоит доллар и евро
10:13
Украина подаст иск в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета украинского зерна
10:05
OPINION
Для того чтобы выиграть войну, нам нужны люди
09:54
Под Работино РФ перебросила 10 тыс. элитных десантников, но этого мало, - разведка Британии
09:27
Силы обороны за неделю освободили 2 кв. км возле Бахмута и 5,2 кв. км на южном направлении
09:26
Обновлено
В Хмельницкой области обломки ракет РФ упали на железнодорожный путь
09:12
В Госдуме объяснили, почему пока не блокируют Youtube
08:59
"Они тоже получат ответ": Буданов о возможных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины
08:52
"Оппенгеймер" стал самым кассовым байопиком всех времен: во время проката фильм собрал рекордные $912,7 млн
08:41
Эксклюзив
Токмак
В Токмаке россияне ожидают решающего сражения, - депутат
08:32
ПВО Украины сбило 17 российских ракет и 18 дронов
08:30
Командующий обороной Юга в начале вторжения РФ рассказал, сколько сил ВСУ там было сосредоточено
08:20
Больше членов: Байден предложит реформу Совбеза ООН
08:18
Предупреждение власти от социологов
08:16
В Херсонской области от вражеских обстрелов погибли два человека, еще трое - травмированы
08:02
Инфографика
Украинские военные ликвидировали еще 620 окупантов, 3 танка и 24 артсистемы РФ
08:00
OPINION
Право лгать и манипулировать осталось почти нетронутым
07:41
Мы не закончим войну парадом победы в Москве, но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве, - Буданов
07:37
103 самолета в пространстве: Тайвань заявил, что КНР повлекла за собой серьезные вызовы безопасности за последние сутки
07:22
Дональд Трамп
Европа будет лучше подготовлена, если Трамп снова станет президентом США, - Бербок
07:15
РФ создает предпосылки для новой экологической катастрофы на ТОТ Запорожской области
06:46
Зеленский о военных действиях зимой: забудьте о погоде, Украина не может терять время
06:37
Эрдоган обратился в Маску с просьбой построить в Турции завод Тесла
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV