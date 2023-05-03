СБУ сообщила о подозрении пособнице Кадырова на оккупированной Луганщине
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну сторонницу рашизма, которая скрывается от правосудия на временно захваченной территории Луганской области
Об этом сообщает СБУ.
Отмечено, что подозрение выдвинули Дарье Божко - главе региональной ячейки российской организации "Волонтеры Ахмата".
Это объединение создано по указанию Рамзана Кадырова для популяризации подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины.
По данным следствия, до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном.
"После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых была группировка кадыровцев, и предложила им свою помощь в войне против Украины. Таким образом, в мае прошлого года она возглавила местную псевдоволонтерскую организацию страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Под прикрытием раздачи гумпомощи от имени оккупационного фонда Кадырова фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.
К пропагандистским мероприятиям привлекала местных подростков, которых заставляла сниматься в агитационных видеороликах в поддержку кремлевского режима.
Кроме того, она регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство РФ и предводителей оккупационных подразделений "Ахмат".
- Перед судом предстанет российский диверсант, пытавшийся взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры г. Ривно. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.96
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное