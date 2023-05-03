Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что подозрение выдвинули Дарье Божко - главе региональной ячейки российской организации "Волонтеры Ахмата".

Это объединение создано по указанию Рамзана Кадырова для популяризации подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины.

По данным следствия, до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном.

"После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых была группировка кадыровцев, и предложила им свою помощь в войне против Украины. Таким образом, в мае прошлого года она возглавила местную псевдоволонтерскую организацию страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Под прикрытием раздачи гумпомощи от имени оккупационного фонда Кадырова фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

К пропагандистским мероприятиям привлекала местных подростков, которых заставляла сниматься в агитационных видеороликах в поддержку кремлевского режима.

Кроме того, она регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство РФ и предводителей оккупационных подразделений "Ахмат".