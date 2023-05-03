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СБУ сообщила о подозрении пособнице Кадырова на оккупированной Луганщине

3 мая, 2023 среда
16:43
Криминал

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну сторонницу рашизма, которая скрывается от правосудия на временно захваченной территории Луганской области

Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что подозрение выдвинули Дарье Божко - главе региональной ячейки российской организации "Волонтеры Ахмата".

Это объединение создано по указанию Рамзана Кадырова для популяризации подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины.

По данным следствия, до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном.

"После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых была группировка кадыровцев, и предложила им свою помощь в войне против Украины. Таким образом, в мае прошлого года она возглавила местную псевдоволонтерскую организацию страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Под прикрытием раздачи гумпомощи от имени оккупационного фонда Кадырова фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

К пропагандистским мероприятиям привлекала местных подростков, которых заставляла сниматься в агитационных видеороликах в поддержку кремлевского режима.

Кроме того, она регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство РФ и предводителей оккупационных подразделений "Ахмат".

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Украина
СБУ
Война с Россией
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