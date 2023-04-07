СБУ сообщила о подозрении "политологу" Медведчука
Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария. Отмечается, что сам Лазарев непосредственно занимался раскруткой медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве.
Для этого был частым гостем в эфире подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today".
Сообщается, что в своих комментариях он не раз оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной".
"Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев тайно уехал за границу. Впоследствии он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает , что подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине "будут давать предложение о создании двух стран".
- 22 февраля экс-нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, подал иск против Верховной Рады о признании незаконной процедуры лишения его мандата.
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