СБУ сообщила о подозрении "политологу" Медведчука

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария. Отмечается, что сам Лазарев непосредственно занимался раскруткой медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве.

Для этого был частым гостем в эфире подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today".

Сообщается, что в своих комментариях он не раз оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной".

"Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев тайно уехал за границу. Впоследствии он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).