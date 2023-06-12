СБУ сообщила о подозрении оккупанту, стрелявшему по украинским пленным за отказ говорить по-русски
Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны против начальника группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константина Юдина
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"В начале апреля 2023 года... он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье", - рассказали в спецслужбе и отметили, что в то время там находились украинские военнопленные, которых россияне хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.
Юдин выстроил пленных и начал задавать им вопросы, а ответы требовал давать исключительно на русском.
"По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего рашист отвел мужчину в хозяйственное здание на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене. Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава", - рассказали в СБУ.
После этого оккупант снова повторил требование говорить с ним на русском – и получил отказ.
"Тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленника, но и это не заставило украинца отвечать по-русски", - отметили в СБУ.
"После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык", - добавили там.
- В феврале ОГП сообщил о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину на Киевщине.
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