Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В начале апреля 2023 года... он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье", - рассказали в спецслужбе и отметили, что в то время там находились украинские военнопленные, которых россияне хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

Юдин выстроил пленных и начал задавать им вопросы, а ответы требовал давать исключительно на русском.

"По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего рашист отвел мужчину в хозяйственное здание на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене. Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава", - рассказали в СБУ.

После этого оккупант снова повторил требование говорить с ним на русском – и получил отказ.

"Тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленника, но и это не заставило украинца отвечать по-русски", - отметили в СБУ.

"После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык", - добавили там.