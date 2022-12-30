СБУ сообщила о подозрении мужчине из ближайшего окружения Стрелкова-Гиркина, который "передавал" оккупантам шахты в Донецкой области

Об этом информирует СБУ .

Злоумышленником оказался бывший высокопоставленный чиновник одного из добывающих предприятий в Донецкой области. В 2014 году он добровольно перешел на сторону оккупантов и присоединился к террористической организации "ДНР".

Там он вошел в ближайшее окружение российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. По его поручению коллаборант занимался вопросами промышленной добычи угля и их реализации в пользу группировок боевиков.

Также в должности "вице-министра угля и энергетики ДНР" мужчина еще до 24 февраля 2022 года выполнял указания Кремля о перенастройке топливно-энергетического комплекса Донбасса под нужды России. Так он непосредственно способствовал передаче стране-агрессору основных предприятий отрасли и местных шахт.

Кроме того, злоумышленник неоднократно выступал на прокремлевских ютуб-каналах. Там он публично призывал поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.

Мужчина скрывается на временно оккупированной территории Востока Украины. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

29 декабря в Украине приговорили к 10 годам заключения информатора российского оккупанта Игоря Стрелкова-Гиркина, который передавал врагу информацию о перемещении ВСУ.