СБУ сообщила о подозрении мужчине из ближайшего окружения Стрелкова-Гиркина, который "передавал" оккупантам шахты в Донецкой области
Служба безопасности Украины объявила подозрение "вице-министру угля и энергетики ДНР", который "передавал" оккупантам шахты и предприятия в Донецкой области
Об этом информирует СБУ .
Злоумышленником оказался бывший высокопоставленный чиновник одного из добывающих предприятий в Донецкой области. В 2014 году он добровольно перешел на сторону оккупантов и присоединился к террористической организации "ДНР".
Там он вошел в ближайшее окружение российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. По его поручению коллаборант занимался вопросами промышленной добычи угля и их реализации в пользу группировок боевиков.
Также в должности "вице-министра угля и энергетики ДНР" мужчина еще до 24 февраля 2022 года выполнял указания Кремля о перенастройке топливно-энергетического комплекса Донбасса под нужды России. Так он непосредственно способствовал передаче стране-агрессору основных предприятий отрасли и местных шахт.
Кроме того, злоумышленник неоднократно выступал на прокремлевских ютуб-каналах. Там он публично призывал поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.
Мужчина скрывается на временно оккупированной территории Востока Украины. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
- 29 декабря в Украине приговорили к 10 годам заключения информатора российского оккупанта Игоря Стрелкова-Гиркина, который передавал врагу информацию о перемещении ВСУ.
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