СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Павлу и проводит обыск в его резиденции
СБУ собрала доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины
Об этом сообщили 1 апреля в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия РФ. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза.
"Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб , стремящихся использовать своих агентов для нанесения ущерба интересам и безопасности Украины", – отметил глава СБУ Василий Малюк.
Сообщается, что на основании собранных доказательств Лебедю поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Читайте также: Страсти по киевской Лавре: как московский патриархат уезжает из святыни и сколько это может занять
По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.
Также в посте добавляется, что в 2022 году СБУ начала комплексные контрразведывательные и меры безопасности (более 40) в церковной среде УПЦ, которые происходили для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства.
"В результате мероприятий, проведенных СБУ, возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. Всего суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага, в т.ч. 2 из них были использованы в обмене на наших военнослужащих", - говорится в сообщении.
- Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
- Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное