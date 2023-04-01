Об этом сообщили 1 апреля в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия РФ. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза.

"Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб , стремящихся использовать своих агентов для нанесения ущерба интересам и безопасности Украины", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Сообщается, что на основании собранных доказательств Лебедю поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Также в посте добавляется, что в 2022 году СБУ начала комплексные контрразведывательные и меры безопасности (более 40) в церковной среде УПЦ, которые происходили для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства.

"В результате мероприятий, проведенных СБУ, возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. Всего суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага, в т.ч. 2 из них были использованы в обмене на наших военнослужащих", - говорится в сообщении.