Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

К преступной деятельности глава Центризбиркома РФ привлекла своего заместителя – Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину. Они создают в Донецкой, Луганщине, Херсонской и на Запорожье оккупационные "теризбиркомы", в состав которых привлекают местных предателей. Далее они намерены сфальсифицировать результаты псевдовыборов в пользу марионеточных кандидатов.

"Чтобы "нарисовать" нужное количество "голосов", руководство центризбиркома России будет использовать свой "опыт" организации фейковых плебисцитов в оккупированной части Украины в 2022 году", - отметили в СБУ.



Таким образом, Памфилова и ее муртады способствуют легализации оккупационного режима во временно захваченных регионах Украины, подчеркнули в СБУ.



Памфиловой и ее коллегам поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Всем им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.