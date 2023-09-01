СБУ сообщила о подозрении главе центризбиркома РФ за подготовку "выборов" на ВОТ Украины
СБУ собрала доказательную базу на главу центризбиркома РФ Эллу Памфилову, которая организовывает так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
К преступной деятельности глава Центризбиркома РФ привлекла своего заместителя – Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину. Они создают в Донецкой, Луганщине, Херсонской и на Запорожье оккупационные "теризбиркомы", в состав которых привлекают местных предателей. Далее они намерены сфальсифицировать результаты псевдовыборов в пользу марионеточных кандидатов.
"Чтобы "нарисовать" нужное количество "голосов", руководство центризбиркома России будет использовать свой "опыт" организации фейковых плебисцитов в оккупированной части Украины в 2022 году", - отметили в СБУ.
Таким образом, Памфилова и ее муртады способствуют легализации оккупационного режима во временно захваченных регионах Украины, подчеркнули в СБУ.
Памфиловой и ее коллегам поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Всем им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 5 октября прошлого года президент РФ Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России.
- 15 июня 2023 г. Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Так называемое волеизъявление планируется 10 сентября.
- По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ныне Кремль лихорадочно доукомплектует полицейские подразделения на ВТО , чтобы потом они работали на "выборах".
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