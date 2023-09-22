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СБУ сообщила о подозрении еще одному фигуранту по "делу Коломойского"

22 сентября, 2023 пятница
19:16
Криминал

Подозрение в совершении преступлений получил бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка", входивший в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности подозрение в совершении преступлений получил бывший руководитель столичного филиала "ПриватБанка". Установлено, что это должностное лицо входило в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

Такая "схема", по версии следствия, в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

Фейковые "взносы" засчитывались на личный счет Коломойского и становились реальными безналичными средствами.

"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ и БЭБ бывшему руководителю столичного филиала ПАО "Приватбанк" доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В настоящее время фигурант находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.
  • 8 сентября сообщили , что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов.
  • 15 сентября СБУпроинформировала , что Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении относительно незаконного завладения 5,8 млрд грн.
  • Позже Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и увеличил размер залога Игорю Коломойскому с почти 510 млн грн до 3 миллиардов 891 миллиона гривен.
СБУ
Игорь Коломойский
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