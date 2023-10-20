СБУ сообщила о подозрении двум участникам террористической "ДНР": один из них приписывал расстрельную статью Тайре

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



СБУ установила двух участников террористической организации "ДНР", которые сотрудничают с российскими оккупантами и массово преследуют жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Первым фигурантом оказался Царенко Н.В., назначенный российскими оккупантами на должность следователя оккупационной генпрокуратуры в Донецке, фабриковавший "дело" против украинского парамедика Юлии Паевской с позывным Тайра. Он пытался приписать Паевской расстрельную статью за оказание медпомощи раненым и эвакуацию из города детей и женщин после ее похищения в Мариуполе.



Следствие установило, что он родом из Харькова, а после получения юридического образования в местном учебном заведении выехал во временно оккупированную часть Донбасса. После начала полномасштабного вторжения РФ он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины.



СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Второй фигуранткой оказалась жительница Донецка, ранее занимавшая должность в расформированной милиции. Следствие доказало, что женщина еще в 2014 году поддержала террористов "ДНР" на востоке Украины, за что главари террористических группировок назначили ее старшим инспектором "управления автомобильной инспекции МВД ДНР". Она незаконно проводила обыски автомобилей жителей Донецка и заставляла местных водителей "перерегистрировать" собственные транспортные средства на российские номера.

СБУ сообщила фигурантке о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Службы проводят комплексные мероприятия по привлечению фигурантов к ответственности за преступления против Украины, потому что оба преступника скрываются на временно неподконтрольной Украине территории.

Фото: telegram Офис генпрокурора

Что известно о Тайре

17 июня 2022 года волонтера и парамедика Юлию Паевскую освободили из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.

Юлия Паевская поделилась воспоминаниями о трех месяцах, проведенных ею в плену.

Известная украинская парамедик с позывным Тайра рассказала, что никогда не представляла , что попадет в плен.

Парамедик свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США).

3 декабря парамедик Тайра рассказала в эфире Еспресо, что россияне вместо того, чтобы создавать что-то новое и идти вперед, тянут себя в прошлое и хотят затащить украинцев вслед за собой в этот водоворот.

5 декабря 2022 премию "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" получила волонтер, доброволец, парамедикин, командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.

Паевская попала в топ-100 самых влиятельных женщин в 2022 году, куда вошли 8 украинок.

28 апреля этого года стало известно, что Министерство обороны создало рабочую группу во главе с парамедиком Юлией Паевской для решения проблем лечения украинских военнослужащих.

5 июня Минветеранов обнародовало состав Национальной сборной Украины на Invictus Games 2023 в Дюссельдорфе. Представлять нашу страну на Играх Непокоренных будут 25 ветеранов. В том числе и Тайра.

Летом 2023 года Тайра и основатель "Лютой Справы" нацгвардеец Гончарук выпустили клип Ukie'z "Не отдавай своих темноте".

На платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедика Юлии Паевской с позывным Тайра.

Парамедика и волонтера Юлию Паевскую с позывным Тайра 8 октября прооперировали в Германии: операция на позвоночнике состоялась после ее выступления на Играх Непокоренных.