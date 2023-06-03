СБУ сообщила о подозрении действующему должностному лицу Херсонской ОВА, который во время оккупации города работал на РФ
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении еще одному коллаборанту в Херсоне. Им оказался чиновник Херсонской областной военной администрации
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Отмечается, что во время временной оккупации Херсона должностное лицо добровольно согласилось войти в созданное россиянами "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области".
Там он был назначен "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра".
Он занимался подготовкой так называемых "экспертиз финансовой деятельности предприятий". "Экспертизы" были нужны для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний на захваченной части региона.
Фото: СБУ
Также правоохранители установили, что во время пребывания в рядах оккупационного органа чиновник ездил в Москву на "курсы повышения квалификации". После освобождения областного центра он сначала спрятался и впоследствии снова устроился в местную ОВА.
Во время обысков по адресу его жительства правоохранители обнаружили:
- распечатанные законы, приказы и инструкции МВС РФ по вопросам организации подготовки судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел России
- документы, подтверждающие его стажировку в Москве.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
- Напомним, что в Черкасской области российский агент, шпионивший за позициями украинской противовоздушной обороны и блокпостов, получил 15 лет лишения свободы.
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