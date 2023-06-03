Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что во время временной оккупации Херсона должностное лицо добровольно согласилось войти в созданное россиянами "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области".

Там он был назначен "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра".

Он занимался подготовкой так называемых "экспертиз финансовой деятельности предприятий". "Экспертизы" были нужны для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний на захваченной части региона.

Фото: СБУ

Также правоохранители установили, что во время пребывания в рядах оккупационного органа чиновник ездил в Москву на "курсы повышения квалификации". После освобождения областного центра он сначала спрятался и впоследствии снова устроился в местную ОВА.

Во время обысков по адресу его жительства правоохранители обнаружили:

распечатанные законы, приказы и инструкции МВС РФ по вопросам организации подготовки судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел России

документы, подтверждающие его стажировку в Москве.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.