Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал СБУ сообщила о подозрении действующему должностному лицу Херсонской ОВА, который во время оккупации города работал на РФ

СБУ сообщила о подозрении действующему должностному лицу Херсонской ОВА, который во время оккупации города работал на РФ

3 июня, 2023 суббота
10:46
Криминал

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении еще одному коллаборанту в Херсоне. Им оказался чиновник Херсонской областной военной администрации

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что во время временной оккупации Херсона должностное лицо добровольно согласилось войти в созданное россиянами "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области".

Там он был назначен "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра".

Он занимался подготовкой так называемых "экспертиз финансовой деятельности предприятий". "Экспертизы" были нужны для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний на захваченной части региона.

СБУ оголосила підозру посадовцю Херсонської ОВА, який працював на РФ

Фото: СБУ

Также правоохранители установили, что во время пребывания в рядах оккупационного органа чиновник ездил в Москву на "курсы повышения квалификации". После освобождения областного центра он сначала спрятался и впоследствии снова устроился в местную ОВА.

Во время обысков по адресу его жительства правоохранители обнаружили:

  • распечатанные законы, приказы и инструкции МВС РФ по вопросам организации подготовки судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел России
  • документы, подтверждающие его стажировку в Москве.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

  • Напомним, что в Черкасской области российский агент, шпионивший за позициями украинской противовоздушной обороны и блокпостов, получил 15 лет лишения свободы.
Украина
Россия
Херсон
Война с Россией
коллаборанти
Читайте также:
президент Румунії Клаус Йоганніс
2 июня, 2023 пятница
Румыния объявила о плане действий, если Россия нападет на Молдову
Верховна Рада
1 июня, 2023 четверг
Нардеп Цымбалюк рассказал о дискуссиях вокруг законопроекта о доплатах и отпусках военным и каким должен быть конечный закон
на фото Максим Бужанський
2 июня, 2023 пятница
Нардеп Бужанский отказался говорить по-украински в эфире телемарафона. Данилов заявил, что ему не место в политике
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.5
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
3 июня
10:26
Эксклюзив
Не мешайте работать волонтерам, - общественный деятель Яровая
10:24
Украина готова начать контрнаступление, - Зеленский
10:03
"Фуфломицины" для украинцев: какие лекарства не стоят вашего внимания и денег
09:58
Ллойд Остин
Глава Пентагона предупреждает об угрозе войны на Тайване: конфликт будет разрушительным
09:49
Эксклюзив
Государство не в состоянии самостоятельно позаботиться о своем войске и еще хочет взыскать налог на волонтерство, - волонтер Корчинская
09:39
ПВК Вагнер завершает вывод своих войск из Бахмута. Там растет роль российских десантников, - британская разведка
09:19
Военные РФ ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине: 5 погибших, 10 раненых
08:57
В сутки армия РФ ударила по 24 населенным пунктам Запорожской области: есть погибшие и раненые
08:53
OPINION
Их много
08:27
На Херсонщине россияне ударили по частным домам, двум церквям и медучреждениям: ранены 5 человек, из них 2 ребенка
08:06
Обзор
Война, которую нужно выиграть, Галичина на манжетах и как создают монстронароды – 5 книг об истоках и неравенствах
08:04
За сутки Россия потеряла в Украине 560 военных, 10 танков и 7 ПВО, - Генштаб ВСУ
07:48
Обновлено
В Индии столкнулись два поезда: более 288 человек погибли, 850 ранены
07:40
У сбитых БПЛА Shahed обнаружили запчасти из стран-союзников Украины, - Данилов
07:27
OPINION
Николай Княжицкий
УПЦ МП постоянно утверждает, что они не МП, а обычная украинская церковь
07:08
Россияне продолжают агитировать население вступать в армию РФ, - Генштаб ВСУ
06:51
Военные РФ спорят между собой по поводу приписывания успехов на фронте, - ISW
06:22
Благодаря повышению лимита госдолга США удалось предотвратить экономический кризис и коллапс, - Байден
06:03
Канада и Польша обнародовали совместное заявление с поддержкой Украины
05:35
На выставке в Киеве представили украинский электропикап LUAZ
05:18
В Канаде бушуют лесные пожары: к тушению привлекут армию
04:50
На фото русское золото
Россия активно продает золото из фонда благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета
04:21
Грузия может иметь общую границу с Украиной на побережье Черного моря, - Саакашвили
03:53
F-16
США и Дания обсудят обучение украинских пилотов на F-16
03:25
Китай тайфун
На юге Японии свирепствует тайфун Мавар: эвакуируют 2 млн человек, есть пропавшие без вести
02:57
Европейское космическое агентство провело первый в истории стрим поверхности Марса
02:29
Порт Тамань в РФ прекращает перевалку газа из-за угрозы атак дронов, - Reuters
02:01
В Изюме до сих пор не идентифицировано 66 тел из массового захоронения, - Нацполиция
01:33
В Болгарии раскрыли злоупотребления, связанные с размещением беженцев из Украины
01:03
Футболист сборной Украины вернулся в "Динамо"
00:53
Херсонщина: двое детей тяжело ранены от взрыва неизвестного предмета на игровой площадке
00:36
Директор ЦРУ Бернс в мае совершил тайный визит в Китай, - FT
00:25
Мы очень довольны, как покрыли потребности Украины для контрнаступления, - Белый дом
00:04
Эксклюзив
Армения должна выйти из ОДКБ и вступить в ЕС и НАТО, - глава Европейской партии Хзмалян
2023, пятница
2 июня
23:57
Обновлено
На оккупированном Запорожье взорвали автомобиль с 4 коллаборантами, - мэр Мелитополя Федоров
23:47
Украинские военные начали разминирование на линии столкновения перед контрнаступлением, - WP
23:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 июня
23:24
Эксклюзив
События в Белгородской области ввели Кремль в ступор, они не могут обстреливать собственные территории, – политолог Магда
23:20
В Сумской области на протяжении дня прогремел 181 взрыв: есть погибший, зафиксированы многочисленные разрушения
23:05
Эксклюзив
Никакие гарантии безопасности не уберегут Украину от повторной агрессии РФ, – эксминистр обороны Латвии Пабрикс
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV