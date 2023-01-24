Об этом пишет Служба безопасности Украины.

В сообщении говорится, что СБУ собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко.

"Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. В первую очередь, в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства. Кроме этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских кафиров против мирных жителей Мариуполя", - сообщает СБУ.

Ранее Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы. После начала полномасштабного вторжения Панченко выехала в временно оккупированный Донецк, где начала снимать пропагандистские сюжеты для РФ

СБУ сообщила Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). В настоящее время продолжаются меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.

4 января против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, "Первый независимый" и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело.

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