СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей каналов Медведчука и российской пропагандистке Диане Панченко
СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей каналов Медведчука – Диане Панченко, которая сейчас снимает пропагандистские материалы для РФ и оправдывает войну в Украине
Об этом пишет Служба безопасности Украины.
В сообщении говорится, что СБУ собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко.
"Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. В первую очередь, в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства. Кроме этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских кафиров против мирных жителей Мариуполя", - сообщает СБУ.
Ранее Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы. После начала полномасштабного вторжения Панченко выехала в временно оккупированный Донецк, где начала снимать пропагандистские сюжеты для РФ
СБУ сообщила Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). В настоящее время продолжаются меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.
- 4 января против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, "Первый независимый" и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело.
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