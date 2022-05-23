Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Сообщается, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем российским оккупантам, участвовавшим в захвате Запорожской АЭС.

Подозреваемые отдали команду обстрелять из танков и бронетранспортеров сооружения и объекты ОП "Запорожская АЭС" и города Энергодар. Как известно, в результате преступных действий оккупантов погибли люди и были разрушены корпуса учебно-тренировочного центра, а также переходные эстакады в реакторные отделения энергоблоков и другие технологически важные сети и коммуникации.

По данным следствия, обстрелы могли также привести к техногенной катастрофе.

СБУ объявила военным РФ о подозрении в нарушении законов и обычаев войны во время захвата электростанции. Как установило следствие, преступные действия совершались под руководством заместителя начальника главного управления нацгвардии РФ Краснодарского края генерала Домбровского. Последнему заочно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Следствие продолжается.

Напомним, 18 мая ОГПУ заочно объявил подозрение российскому командиру, приказавшему с оружием захватить ЗАЭС