СБУ сообщила о подозрении 4 оккупантам, участвовавшим в захвате Запорожской АЭС
СБУ объявила о подозрении оккупантам, участвовавшим в силовом захвате Запорожской АЭС, в результате чего погибли люди и были повреждены сооружения электростанции
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Сообщается, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем российским оккупантам, участвовавшим в захвате Запорожской АЭС.
Подозреваемые отдали команду обстрелять из танков и бронетранспортеров сооружения и объекты ОП "Запорожская АЭС" и города Энергодар. Как известно, в результате преступных действий оккупантов погибли люди и были разрушены корпуса учебно-тренировочного центра, а также переходные эстакады в реакторные отделения энергоблоков и другие технологически важные сети и коммуникации.
По данным следствия, обстрелы могли также привести к техногенной катастрофе.
СБУ объявила военным РФ о подозрении в нарушении законов и обычаев войны во время захвата электростанции. Как установило следствие, преступные действия совершались под руководством заместителя начальника главного управления нацгвардии РФ Краснодарского края генерала Домбровского. Последнему заочно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Следствие продолжается.
- Напомним, 18 мая ОГПУ заочно объявил подозрение российскому командиру, приказавшему с оружием захватить ЗАЭС
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