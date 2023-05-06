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СБУ сообщила о подозрении 170 российским сенаторам, поддержавшим "присоединение" оккупированных территорий к РФ

6 мая, 2023 суббота
20:57
Новости

Служба безопасности и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на 170 сенаторов, способствовавших временной оккупации части восточных и южных областей Украины

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По информации от правоохранителей, в феврале 2022 года все 170 сенаторов поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между Россией и террористическими организациями "Л/ДНР".

Также должностные лица единогласно поддержали обращение Путина об использовании вооруженных сил России за пределами страны. Тем самым сенаторы способствовали реализации плана Москвы по ведению войны против Украины.

"В октябре прошлого года они ратифицировали "договоры о вхождении" в состав России временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

На основании собранных фактов правоохранители сообщили российским сенаторам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110)
  • планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437).

Сенаторам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

  • Напомним, Служба безопасности Украины задержала отца и сына, поддержавших захватчиков во время временной оккупации Херсона.
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