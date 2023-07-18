Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора по вещанию российского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского, призывавшего к геноциду украинцев.

В одном из эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах российского пропагандиста в YouTube и Telegram, на которые подписаны несколько сот человек.

На основании этих фактов следователи Службы безопасности сообщили Кузнецову-Красовскому о новом подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о публичных призывах к геноциду – умышленно совершенном деянии с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы.

"Поскольку преступник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - добавили в СБУ.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

На Russia Today призвали "топить украинских детей"

В октябре 2022 года российский пропагандист Антон Кунецов-Красовский в эфире своей программы на канале Russia Today заявил , что украинских детей нужно топить или сжигать.

"А прямо топить их (украинских детей, - ред.) нужно было в Тисине. Прямо там, где плыне кача. Прямо топить этих детей, топить, прямо в Тисине", - говорил он.

Также пропагандист делал отвратительные комментарии об изнасиловании российскими солдатами женщин в Украине и говорил, что Украина не должна существовать, а украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал это видео в Twitter и призвал правительства, до сих пор не запретившие канал Russia Today, пересмотреть этот отрывок.

"Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире!" – подчеркнул он.

По материалам СБУ, в феврале 2023 года российский пропагандист Красовский был приговорен к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

В понедельник, 17 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против россиян, причастных к незаконному вывозу детей с территории Украины. В список входил и экс-директор Russia Today Антон Кунецов-Красовский. В правительстве Великобритании подчеркнули, что ограничения против пропагандиста ввели за распространение информации, направленной на разжигание насилия и ненависти к украинскому народу.