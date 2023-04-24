Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства", – пишет пресс-служба.

Установлено, что Даудов с мая 2022 года формирует находящиеся на Северном Кавказе новые штурмовые подразделения России.

Сообщается, что он помогал создавать 78-й моторизированный полк специального назначения "Север-ахмат", а также батальоны "Юг-ахмат", "Запад-ахмат" и "Восток-ахмат".

Мобилизованные проходят военную подготовку в университете спецотрядов в городе Гудермес Чеченской Республики. А дальше их перебрасывают на временно оккупированные территории Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области.

"Даудов в течение июля – ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встречался с предводителями вновь созданных отрядов кадыровцев и призывал к ведению активных боевых действий против Сил обороны", – пишут в СБУ.

Злоумышленник распространял в собственном телеграм-канале выступления Кадырова по поводу оправдания вооруженной агрессии России в Украине.

Фигуранту сообщили о подозрении за пособничество в ведении агрессивной войны, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины и распространения должностным лицом материалов, в которых содержатся оправдание, признание войны.

В настоящее время Даудов находится в России.