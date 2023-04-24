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СБУ сообщила главе парламента Чечни Даудову подозрение за деятельность против Украины

24 апреля, 2023 понедельник
12:30
Криминал

Правоохранители собрали доказательства относительно главы парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, формирующего новые отряды кадыровцев и причастного к оккупации Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства", – пишет пресс-служба.

Установлено, что Даудов с мая 2022 года формирует находящиеся на Северном Кавказе новые штурмовые подразделения России.

Сообщается, что он помогал создавать 78-й моторизированный полк специального назначения "Север-ахмат", а также батальоны "Юг-ахмат", "Запад-ахмат" и "Восток-ахмат".

Мобилизованные проходят военную подготовку в университете спецотрядов в городе Гудермес Чеченской Республики. А дальше их перебрасывают на временно оккупированные территории Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области.

"Даудов в течение июля – ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встречался с предводителями вновь созданных отрядов кадыровцев и призывал к ведению активных боевых действий против Сил обороны", – пишут в СБУ.

Злоумышленник распространял в собственном телеграм-канале выступления Кадырова по поводу оправдания вооруженной агрессии России в Украине.

Фигуранту сообщили о подозрении за пособничество в ведении агрессивной войны, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины и распространения должностным лицом материалов, в которых содержатся оправдание, признание войны.

В настоящее время Даудов находится в России.

  • 13 января сообщалось , что на Запорожье, во временно оккупированном Мелитополе, ежедневно увеличивается количество россиян, кадыровцев, осетинов и бурят.
  • 21 января сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров закрепляется и усиливает свое влияние на оккупированных территориях Донбасса.
  • Российские военные всегда уносят тела убитых кадыровцев с поля боя, однако с наемниками с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ситуация иная.
  • В этом же отчете аналитики ISW рассказали , что в Кремле считают "президентские амбиции" Пригожина угрозой режиму Путина.
  • Также в начале марта стало известно, что Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова.
  • Рамзан Кадыров продолжает прилагать усилия по сохранению значимости Чечни в политической и военной сферах РФ.
Россия
СБУ
Чечня
Война с Россией
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