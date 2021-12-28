СБУ сообщила, что помощница Зеленского Мария Левченко не имеет допуска к гостайне – Ирина Фриз

Документ Фриз обнародовала на своей странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины отрицает наличие допуска к гостайне у указанного лица. Таким образом, пребывание М.Левченко в кабинете при обсуждении операции "Авеню", о котором сообщил журналист Юрий Бутусов и экс-глава ГУР МО Василий Бурба, было незаконным и имело признаки преступления, предусмотренного ст. 328 УКУ "Разглашение государственной тайны", – отмечает Ирина Фриз.

"Президент не мог не знать об отсутствии у своей помощницы допуска, а потому не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно". Дальнейшая утечка информации также требует детального расследования на предмет наличия состава преступления "государственная измена" помощницей президена М.Левченко, которая не уведомила Офис Президента о наличии у ее мужа гражданства Российской Федерации. Убеждена, что Служба безопасности Украины должна исследовать все факты нахождения гражданки М.Левченко при мероприятиях по обсуждению вопросов, которые могли возникнуть в случае их попадания врагу", – отмечает Фриз.

Прошу считать это заявлением о преступлении и СБУ предоставить: