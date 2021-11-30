СБУ: ситуацию в Украине расшатывают около 7 тыс. работников российских спецслужб
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что ситуацию в Украине дестабилизируют около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ
Об этом Витюк заявил в ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Сегодня с территории Российской Федерации по Украине работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно дестабилизирующего и расшатывающего", - заявил Илья Витюк.
По словам спецслужбы, Департамент кибербезопасности СБУ с начала года прекратил работу примерно 20 ботоферм, которые имели более 150 тыс. аккаунтов, а также заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских агитаторов.
"Это якобы 150 тыс. человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и дают оценку событиям. Нами была проведена беспрецедентная спецоперация против хакерской группы "Армагедон", штатно находившейся в ФСБ России и действовавшей с территории Крыма", - сказал Витюк.
- Напомним, ранее в Украине поймали агента РФ, собиравшего информацию об украинских спецслужбах и военных объектах.
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