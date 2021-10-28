СБУ с начала года предотвратила рейдерский захват восьми стратегических предприятий
Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2021 года предотвратила рейдерский захват восьми стратегических предприятий
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"С начала этого года сотрудники спецслужбы предотвратили рейдерский захват восьми стратегических предприятий Украины. При этом 50 объектами недвижимости восстановлено право государственной собственности", - говорится в сообщении.
В целом, по данным ведомства, бюджету не нанесен экономический ущерб на 43 млрд грн благодаря работе на опережение - сотрудники СБУ предотвратили преступление и раскрыли его на этапе "подготовки".
В частности, в СБУ напомнили, что с начала года по материалам СБУ суд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Было установлено, что служащие компании "ПрикарпатЗападТранс" на основании заведомо подложных документов незаконно завладели государственным имуществом стоимостью более 200 млн грн.
Кроме того, в Днепре СБУ остановила деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в 800 млн грн. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.
Отмечается, что в целом по инициативе СБУ были введены экономические санкции в отношении 1006 юридических и 640 физических лиц.
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