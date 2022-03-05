СБУ: Россия подготовила фейк о "секретной украинско-американской тюрьме" для пленных оккупантов
Служба безопасности предупредила об очередном фейке оккупантов, которые решили подготовить сюжет о якобы секретной тюрьме СБУ и ЦРУ на территории Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Ожидаем вбросов о деятельности "секретной тюрьмы СБУ/ЦРУ" на украинской территории. Якобы ее заключенные, попавшие в плен ВСУ, передадут видео из тюрьмы. А вот роль "заключенных" для этой постановки возьмут на себя боевики ОРДЛО из бывших военных дезертиров или преступников", - говорится в сообщении.
Также заахватчики в соцсетях создают множество фейковых страниц украинских органов власти.
На этих страницах враги публикуют видео, где якобы наши чиновники или военные под угрозой физического насилия призывают сотрудничать с оккупантами или рассказывают о капитуляции Киева.
Россияне также ретранслируют РосТВ через захваченное телекоммуникационное оборудование в Херсоне и Мелитополе.
- Напомним, в Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские захватчики начали транслировать 24 российских теле и 3 радиоканала.
- Кроме того, россияне распространяют фейк о "внеочередном заседании СНБО".
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