СБУ: Россия подготовила фейк о "секретной украинско-американской тюрьме" для пленных оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Ожидаем вбросов о деятельности "секретной тюрьмы СБУ/ЦРУ" на украинской территории. Якобы ее заключенные, попавшие в плен ВСУ, передадут видео из тюрьмы. А вот роль "заключенных" для этой постановки возьмут на себя боевики ОРДЛО из бывших военных дезертиров или преступников", - говорится в сообщении.



Также заахватчики в соцсетях создают множество фейковых страниц украинских органов власти.



На этих страницах враги публикуют видео, где якобы наши чиновники или военные под угрозой физического насилия призывают сотрудничать с оккупантами или рассказывают о капитуляции Киева.



Россияне также ретранслируют РосТВ через захваченное телекоммуникационное оборудование в Херсоне и Мелитополе.

Напомним, в Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские захватчики начали транслировать 24 российских теле и 3 радиоканала.

Кроме того, россияне распространяют фейк о "внеочередном заседании СНБО".