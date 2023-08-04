Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией СБУ: РФ готовит провокацию с вагнеровцами для большего вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины

СБУ: РФ готовит провокацию с вагнеровцами для большего вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины

4 августа, 2023 пятница
13:35
Война с Россией

СБУ разоблачила план РФ провести теракт на нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси, чтобы обвинить Украину и спровоцировать войну. Российская ДРГ, состоящая из кадровых военных, должна быть под прикрытием вагнеровцев и украинских диверсантов

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

СБУ получила разведданные, подтверждающие планы россиян организовать большую провокацию под чужим флагом на объекте Беларуси – Мозырском НПЗ.

По данным правоохранителей, теракт на нефтеперерабатывающем заводе готовят кадровые военные ВС РФ и агенты российских спецслужб, приехавшие в Беларусь как "вагнеровцы". Эта российская ВРГ планирует выступить украинскими диверсантами и устроить провокацию на НПЗ.

Сообщается, что РФ хочет обвинить Украину в этом и попытаться вовлечь Минск в полномасштабную войну против нашей страны.

"Информацию о запланированном в Беларуси теракт сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении. Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника-рашиста", – объясняют в пресс-службе. 

На фото: документи

Фото: Служба безопасности Украины

Установлено, что российский военный ранее участвовал в боях против сил обороны на юге, а затем получил приказ перебраться в Беларусь под прикрытием частной военной компании Вагнера. На новом месте службы он узнал специальную миссию на Мозырском НПЗ.

Киберспециалисты СБУ изъяли из его телефона удаленную переписку с другими участниками, фотографии объекта и дополнительную информацию об операции.

На фото: картаНа фото: карта
На фото: картаНа фото: картаНа фото: карта

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины: "Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ПИК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

31 июля стало известно, что НДП Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

Криминал
Россия
Белорусь
СБУ
теракт
російська армія
Вагнергейт
Читайте также:
Радослав Сікорський
Автор Леся Вакулюк
3 августа, 2023 четверг
Радослав Сикорский: Надо убедить Путина, что ему не выиграть эту войну
Нацгвардія
3 августа, 2023 четверг
Выписали себе почти 1 млн грн "боевых", не работая на фронте: руководству учебного центра НГУ объявили подозрения
кавун
Автор
3 августа, 2023 четверг
Снова без херсонских. Чьи арбузы едят украинцы и какая цена бахчевых
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.63
    Продажа 41.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
4 августа
14:35
комар
Ученые обнаружили бактерии, предотвращающие передачу малярии людям от комаров
14:27
О том, как Киев окупантов выгонял
14:22
Фронт, развитие ВПК и "зерновой коридор": Зеленский провел заседание Ставки
14:15
ГУР: Резервные фонды Кремля на войну оценивают более чем в $150 миллиардов
14:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Стоит ли ссориться с Польшей за "неблагодарность"?
14:04
Россияне сбросили на Херсонщину две управляемые авиабомбы: есть пострадавший
13:35
Оккупанты завезли на Херсонщину российских врачей с опытом работы в Сирии
13:24
Самая масштабная шпионская сеть: в Польше задержан подозреваемый в разведке и пропаганде в пользу РФ
13:23
Авиакатастрофа с руководством МВД: суд назначил два месяца ареста начальнику Управления авиации ГСЧС Коробко
13:20
Россиян заманивают на временно оккупированные территории дешевыми ипотеками на жилье, – ЦНС
13:13
В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину
13:02
Строил ТЭС в Крыму и поставлял армии РФ боеприпасы: путинскому олигарху Гиннеру объявили подозрение
12:48
Заявления РФ об атаках на порт Новороссийск вызвали скачок цен на пшеницу, - Bloomberg
12:45
НБУ выпустил памятную монету 10 грн с изображением ЗРК Patriot
12:35
В Украину вернули тела 44 павших защитников
12:27
Из-за перемещения в Беларусь наемников Вагнера Литва закроет два пограничных пункта
12:17
В Украине до 80% проектов восстановления реализуют на средства партнеров, – Кубраков
12:17
Обзор
Украинское контрнаступление продвигается шаг за шагом, а в России и оккупированном Крыму снова взрывы. Акценты мировых СМИ 4 августа
12:13
Военком из Запорожья получил подозрение из-за выплаты дополнительного вознаграждения подчиненным почти в миллион
12:04
OPINION
Разменяла ли Америка Украину на Тайвань
11:51
Гуменюк предполагает, что взрывы во временно оккупированной Феодосии могут повториться
11:46
Эксклюзив
Десантный корабль "Оленегорский горняк" домой не вернется, - ВМС Украины о взрывах в Новороссийске
11:35
Стоимость нефти Brent растет на фоне продления Саудовской Аравией сокращения добычи
11:30
В Украине обесточены 400 населенных пунктов, есть новые повреждения в сетях на Донетчине, Харьковщине и Херсонщине
11:14
Двух моряков ВМС США обвинили в шпионаже в пользу Китая
11:10
Военкома из Одесской области отправили на фронт после информации, что он стал долларовым миллионером
10:41
Космический телескоп James Webb показал туманность в созвездии Лиры, похожую на баранку
10:38
Соратника Кивы из Полтавщины подозревают в распространении данных о расположении ВСУ
10:32
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Украина совершает асимметричные действия против попыток российских кораблей передвигаться по Черному морю, - Згурец
10:20
Блюдо из Днепропетровщины пополнило перечень нематериального культурного наследия Украины
10:17
Hyundai
Компании Hyundai и Kia отзывают более 91 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания
10:16
Температура океанов достигла самого высокого уровня: каковы последствия для планеты
10:03
Евро упал в цене: курс валют на сегодня
10:00
OPINION
Мы не заслужили войну, мы обрекли себя на нее
09:53
Обновлено
Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке морскими дронами на военно-морскую базу в Новороссийске
09:49
Укрпочта открыла онлайн-продажу марки "Истребители зла" вместе с сувенирной теркой
09:45
В Нью-Йорке с рельсов сошел поезд, 13 человек пострадали
09:35
Президент Нигера призвал мир помочь восстановить конституционный порядок, потому что страна может попасть под российское влияние
09:30
Эксклюзив
Силам обороны удалось занять большинство господствующих высот на востоке, - командир роты ударных БПЛА
09:30
Новости компаний
Шанс на сохранение жизней: 50 миллионов гривен помощи армии от Slots City
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV