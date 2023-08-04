Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

СБУ получила разведданные, подтверждающие планы россиян организовать большую провокацию под чужим флагом на объекте Беларуси – Мозырском НПЗ.

По данным правоохранителей, теракт на нефтеперерабатывающем заводе готовят кадровые военные ВС РФ и агенты российских спецслужб, приехавшие в Беларусь как "вагнеровцы". Эта российская ВРГ планирует выступить украинскими диверсантами и устроить провокацию на НПЗ.

Сообщается, что РФ хочет обвинить Украину в этом и попытаться вовлечь Минск в полномасштабную войну против нашей страны.

"Информацию о запланированном в Беларуси теракт сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении. Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника-рашиста", – объясняют в пресс-службе.

Фото: Служба безопасности Украины

Установлено, что российский военный ранее участвовал в боях против сил обороны на юге, а затем получил приказ перебраться в Беларусь под прикрытием частной военной компании Вагнера. На новом месте службы он узнал специальную миссию на Мозырском НПЗ.

Киберспециалисты СБУ изъяли из его телефона удаленную переписку с другими участниками, фотографии объекта и дополнительную информацию об операции.





Фото: Служба безопасности Украины

СБУ предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины: "Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ПИК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

31 июля стало известно, что НДП Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.