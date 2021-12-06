СБУ разыскивает свидетелей преступлений экс-коменданта тюрьмы оккупантов "Изоляция"

Об этом информирует пресс-центр СБУ.



"СБУ расследует уголовное производство в отношении одного из бывших главарей "ДНР", который возглавлял незаконную тюрьму "Изоляция". Под его руководством террористы удерживали и пытали граждан, в том числе украинских военных. В настоящее время следственные органы безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника", - сообщают в СБУ.



СБУ обращается к людям, незаконно содержащимся в тюрьме "Изоляция", которые пострадали от пыток Дениса Куликовского или были свидетелями пыток, и просит сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам: (044) 255-50-69; (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Напомним, 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и истязал током пленных.

10 ноября суд арестовал экс-коменданта тюрьмы оккупантов "Изоляция" Куликовского на 2 месяца (до 7 января).

Преступнику объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.

12 ноября СБУ обнародовала показания Дениса Куликовского о том, как в тюрьме российских оккупантов "Изоляция" пытали людей.

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