СБУ разоблачила жителя Николаева, который систематически продавал информацию спецслужбам РФ
СБУ уличила жителя Николаева в сборе информации разведывательного характера для российских спецслужб
Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Николаевской области.
Известно, что мужчина документировал расположение подразделений военно-гражданской администрации и объектов критической инфраструктуры с целью передачи информации представителям российских спецслужб. В ходе досудебного расследования было установлено, что задержанный по собственной инициативе предоставил свои персональные данные и подтвердил желание сотрудничать с Россией. За такую "работу" он систематически получал денежные переводы на личную банковскую карту.
Коллаборанта удалось задержать во время выполнения очередного задания. В настоящее время ему объявлено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, совершенного в условиях военного положения.
- В Николаеве 28 апреля к 15 годам приговорили бывшего украинского военного, который в 2014 году перешел на сторону РФ, а в 2022 – прибыл на полномасштабную войну против Украины, однако попал в плен к ВСУ.
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