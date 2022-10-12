СБУ разоблачила жителя Крыма, корректировавшего ракетные удары по Киеву
Следователи СБУ разоблачили мужчину, который передавал войскам Российской Федерации координаты для нанесения ракетных ударов по Киеву
Об этом сообщила СБУ .
По данным следствия, мужчина проживает во временно оккупированном Крыму. С помощью своей агентки в Киеве он передавал российским захватчикам координаты ракетных ударов по столице Украины. СБУ уже разоблачила и задержала приспешницу коллаборанта.
Ее куратор, 56-летний мужчина родился в Киеве. В 2017 году переехал в Крым, где его завербовали российские спецслужбы. После этого он отправился на добровольное сотрудничество с врагом.
Мужчина получал задания от работника ФСБ и передавал их своей агентке в Киев. Женщина собирала данные о расположении критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов. Кроме того, она предоставляла информацию о перемещении военных и размещении блокпостов на территории Киева и Киевской области.
В настоящее время коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УК (госмена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
- 12 октября СБУ также разоблачила митрополита УПЦ МП Ионафана, поддерживавшего политику Кремля и полномасштабное вторжение России в Украину.
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