СБУ разоблачила заказчиков массовых псевдоминований в Черкассах

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным СБУ, заказчиками оказались трое несовершеннолетних жителей Черкасской области – два студента из Черкасс и один житель Смелы.



"Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых Телеграмм-каналах. Среди прочих они писали уже разоблаченному СБУ "минеру"", - говорится в сообщении.



Отмечается, что разоблаченные злоумышленники признались в содеянном и объяснили, что "минированиями" пытались сорвать учебный процесс и развлечься.



В ходе ряда обысков по местам жительства у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в Телеграмм-чате и заказ на "минирование" объектов.



По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) УК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.



Проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений территории Украины.

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