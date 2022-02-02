СБУ разоблачила заказчиков массовых псевдоминований в Черкассах
В Черкассах СБУ разоблачила злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, заказчиками оказались трое несовершеннолетних жителей Черкасской области – два студента из Черкасс и один житель Смелы.
"Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых Телеграмм-каналах. Среди прочих они писали уже разоблаченному СБУ "минеру"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разоблаченные злоумышленники признались в содеянном и объяснили, что "минированиями" пытались сорвать учебный процесс и развлечься.
В ходе ряда обысков по местам жительства у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в Телеграмм-чате и заказ на "минирование" объектов.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) УК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.
Проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений территории Украины.
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