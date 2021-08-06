СБУ разоблачила военного, который собирал данные для российской разведки
Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины во взаимодействии с УСБУ в Ровенской области разоблачил украинского военнослужащего на сборе разведданных для военной разведки РФ
Об этом говорится в сообщении пресс-центре СБУ.
По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером вооруженных сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.
Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.
Враждебному агенту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, планируется избрание меры пресечения.
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