СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов
Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект "Life is good"
Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.
Сообщается, что организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.
По материалам следствия, злоумышленники получили около 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек.
"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильную прибыль в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптогаманцы и банковские счета.
По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.
Сообщается, что сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине из-за массированной рекламной кампании в интернете и открытия офиса в Киеве.
После начала полномасштабного вторжения устроители "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней.
Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигуранты выявлены:
▪ компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
▪️ сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".
Отмечается также, что в настоящее время один из топменеджеров "инвестпроекта" сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
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