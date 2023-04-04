Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.

Сообщается, что организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.

По материалам следствия, злоумышленники получили около 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек.

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильную прибыль в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптогаманцы и банковские счета.

По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сообщается, что сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине из-за массированной рекламной кампании в интернете и открытия офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения устроители "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней.

Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигуранты выявлены:

▪ компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;

▪️ сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

Отмечается также, что в настоящее время один из топменеджеров "инвестпроекта" сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).