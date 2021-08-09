СБУ разоблачила в Одесской масштабное хищение бюджетных средств: за год государство понесло 600 млн грн убытков

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, конвертационный центр "обслуживал" предприятия реального сектора экономики, а также ряд государственных и коммунальных компаний почти десять лет. Дельцы способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Так, в 2020 году из-за махинаций с налогом на добавленную стоимость государство недополучила 600 млн грн.



По данным следствия, преступники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Правоохранители обнаружили более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.



Отмечается, что для присвоения средств дельцы использовали поэтапную схему. Сначала они оформляли ложные финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам, а уже оттуда снимали наличные.



В пресс-службе добавили, что из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов. В частности, речь идет о реконструкции причала Одесского морского порта, модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов, а также поставку уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.



Правоохранители провели 24 обыска в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы. Они изъяли более 2 млн грн наличных, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику со сложившимися документами, подтверждающими противоправную деятельность, а также первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

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