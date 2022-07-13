СБУ разоблачила в Киеве подпольную типографию. Там подрабатывали справки о непригодности к армии
В Киеве на подпольной типографии подделывали справки о непригодности к службе в армии, продавали их по $800-2 тыс.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграмме.
"В результате следственно-оперативных действий нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста. Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе", – говорится в сообщении.
Злоумышленники использовали типографский цех связанной с ними коммерческой структуры. Подделки продавали по $800-2 тыс. в зависимости от сроков оформления.
"Схему" организовали двое киевлян. Искали клиентов через интернет-платформу – там предлагали свои "услуги". Расчет за эти "услуги" получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли через почтовые сервисы.
Обеим организаторам схемы сообщено о подозрении, добавили в СБУ.
- Напомним, в Закарпатье полиция разоблачила мужчин, незаконно переправлявших через границу ухилянцев.
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